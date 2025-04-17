طائرة تقل 138 أفغانيا تهبط في لايبزيج بعد منحهم تصاريح دخول إلى ألمانيا

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هبطت طائرة مستأجرة من قبل الحكومة الألمانية، تقل 138 مواطنا أفغانيا مُنحت لهم تصاريح دخول قانونية إلى ألمانيا، في مدينة لايبزيج بشرق البلاد مساء الأربعاء.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن جميع الأشخاص على متن الطائرة حصلوا على موافقات قانونية ملزمة بالدخول إلى ألمانيا.

وأقلعت الطائرة من العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأوضحت وزارة الداخلية أن من بين الركاب 45 طفلا وشابا و76 أنثى و62 ذكرا.

وبحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية، ينتظر حاليا نحو 2600 شخص من أفغانستان في باكستان، ليتم نقلهم إلى ألمانيا.

ويشمل هؤلاء موظفين سابقين بالمؤسسات الألمانية في أفغانستان، وأقاربهم وكذلك أفغان يواجهون الاضطهاد من حركة طالبان، على سبيل المثال، لأنهم نادوا في السابق بحقوق الإنسان مثل المحامين أو الصحفيين.

وتعتزم الحكومة الألمانية المقبلة إنهاء برامج القبول، مشيرة في اتفاقها الائتلافي الذي صدر حديثا "سوف ننهي برامج القبول الاتحادية الطوعية قدر المستطاع (مثل أفغانستان) ولن نطلق أي برامج جديدة".

وقد يتعرض الأفغان الذين مازالوا ينتظرون مغادرة إسلام آباد، لضغط كبير قريبا، حيث بدأت باكستان موجة جديدة من الترحيل للاجئين الأفغان مطلع أبريل الجاري، وتعتزم طرد ثلاثة ملايين أفغاني على المدى الطويل.