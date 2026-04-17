تعادل نادي الكرمة مع ضيفه، الشرطة، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، لحساب منافسات الجولة الـ 29 من الدوري العراقي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الجولان، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب فريق الشرطة.

ولم يشارك أحمد عبد القادر، لاعب نادي الكرمة، المنتقل من صفوف الأهلي، في الشتاء الماضي، في مباراة اليوم، بعد الإصابة التي تعرض لها في المواجهة الماضية أمام فريق النجف.

وتقدم نادي الشرطة في النتيجة بالدقيقة 11، عن طريق اللاعب، ليونيل أتيبا، من ركلة جزاء، إلا أن أيمن حسين، نجم الكرمة، أدرك التعادل في الدقيقة 39.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي الكرمة إلى النقطة 51، التي يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز، فيما ارتفع رصيد الشرطة إلى النقطة 60، في المركز الثاني.