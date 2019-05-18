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موسكو عن العقوبات الأمريكية: واشنطن تتعجل لإحباط اللهجة الإيجابية لمحادثات بومبيو

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 17 مايو 2019 - 10:53 م | آخر تحديث : الجمعة 17 مايو 2019 - 10:53 م

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد كتيبة الاستجابة السريعة "تيريك"، تُظهِر أن واشنطن متعجلة لإحباط اللهجة الإيجابية لمحادثات وزير خارجيتها مايك بومبيو في روسيا.

وجاء في بيان الخارجية، الذي نشرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "يلفت الانتباه أيضاً الوقت الذي اختير لفرض العقوبات. لقد مر يومان فقط على زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى روسيا، وقامت واشنطن بخطوة عدائية جديدة. وكأنها تستعجل لإحباط اللهجة الإيجابية للمحادثات التي جرت وإثبات معاداتهم لروسيا".

وأضافت الوزارة: "بالطبع، لن يبقى هذا الإجراء ضد المواطنين الروس دون رد، يجب على السلطات الأمريكية أن يفكروا بأن السلوك العدائي لن يثمر بأي فائدة، بل يؤدي إلى نمو التوتر في العالم".

يُذكَّر أن الولايات المتحدة أدرجت أمس فرقة "تيريك" من قوات الأمن الخاصة في جمهورية الشيشان الروسية وخمسة مواطنين روس على قوائمها السوداء، وذلك بموجب ما يُسمى بـ "قانون ماجنيتسكي".

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