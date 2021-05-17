مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في إطلاق نار بكندا

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، إثر إطلاق نار في مدينة إيتوبيكو بمقاطعة أونتاريو.

وهرعت قوات الشرطة إلى منطقة "ويلوريدج رود" و"إيجلنتون آفينيو وست"، بعد ورود تقارير عن إطلاق نار.

وذكرت الشرطة أن هناك تقارير عن خروج رجل من سيارته، ثم بدأ بإطلاق النار على سيارة أخرى، وعندما وصلت الشرطة، عثرت على ما لا يقل عن خمسة ضحايا في مواقع مختلفة في المنطقة، بينهم شخص فارق الحياة.

وقال مسعفون في مقاطعة تورنتو إنهم نقلوا أربعة أشخاص إلى المستشفى في حالة خطيرة، فيما أوضحت الشرطة أن شخصا واحدا على الأقل شق طريقه بنفسه إلى المستشفى، وأعلنت في وقت لاحق وفاة أحد الضحايا.

وقالت الشرطة إن المشتبه به هرب من المنطقة في سيارة سوداء، وتم استدعاء وحدة القتل للتحقيق.