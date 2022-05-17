إيني تفتح حسابات مصرفية باليورو والروبل لدى جازبروم بنك الروسي

تعتزم شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني فتح حسابات مصرفية بكل من اليورو والروبل الروسي لدى مصرف جازبروم بنك الروسي في إطار استجابتها لطلب السلطات الروسية سداد قيمة مشتريات الشركات الأوروبية من الغاز الطبيعي الروسي بالروبل.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قرار الشركة الإيطالية جاء بهدف ضمان سداد قيمة مشترياتها من الغاز الروسي في التوقيتات المحددة، وبالتالي تجنب اضطراب إمدادات الغاز الروسي، في الوقت الذي تجنب فيه الاتحاد الأوروبي وضع قواعد جديدة بشأن سداد قيمة الإمدادات الروسية، في ظل العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.



وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس أنه بإمكان شركات استيراد الغاز في التكتل الاستمرار في دفع ثمن الوقود الروسي بالروبل دون أن يعد هذا خرقاً للعقوبات المفروضة على موسكو، حسبما أفادت بلومبرج.



وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية أرسلت توصياتها المنقحة إلى الدول الأعضاء يوم الجمعة الماضية.



وقالت المفوضية أيضا في توصياتها الأخيرة إنه يتعين على الشركات تقديم بيان واضح بأنها تعتبر أن التزاماتها قد تم الوفاء بها بمجرد تسديدها باليورو أو الدولار.



وأضافت المفوضية أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي "لا تمنع شركات التشغيل من فتح حساب مصرفي في بنك بعينه للمدفوعات المستحقة وفقا لعقود توريد الغاز الطبيعي في دولة غازية ، بالعملة المحددة في تلك العقود".



وأوضحت المفوضية أنه "يتعين على تلك الشركات أن تقدم بيانا واضحا بعزمها الوفاء بالتزاماتها بموجب العقود القائمة وأن تنظر في التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بالمدفوعات التي تم الوفاء بها بالفعل عن طريق الدفع باليورو أو الدولار، تمشيا مع العقود القائمة".