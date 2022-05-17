 وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره الأمريكي مستجدات محادثات الاتفاق النووي الإيراني - بوابة الشروق
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وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره الأمريكي مستجدات محادثات الاتفاق النووي الإيراني

الدوحة - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 9:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 9:21 ص

أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وذكرت الخارجية القطرية، في بيان، أن الجانبين بحثا مستجدات محادثات الاتفاق النووي الإيراني.

وجرى أيضا التطرق إلى أحدث تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في أفغانستان.

وبحث الجانبان أيضا العلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد زار إيران مؤخرا، وأكد خلال الزيارة أن "قطر تعمل على الدفع إلى الأمام من أجل التوصل إلى اتفاق" بشأن الملف النووي الإيراني، كما أكد الحرص على تعزيز العلاقات بين بلاده وإيران.

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