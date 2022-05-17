ضبط سيدة بالبحر الأحمر لقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 4 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة بمحافظة البحر الأحمر؛ لقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تصل إلى قرابة 4 ملايين جنيه بزعم توظيفها.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تضرر مواطنين "محددين" من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بمحافظة البحر الأحمر؛ لقيامها بالتحصل منهم على مبالغ مالية تصل إلى قرابة 4 ملايين جنيه بدعوى تشغيلها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية والتوقيع لهم على إيصالات أمانة بتلك المبالغ، إلا أنها لم تف بذلك، ولم ترد لهم المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام -بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان- من ضبطها.