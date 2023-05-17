الأمم المتحدة: يمكن خفض التلوث بالبلاستيك من خلال إعادة التدوير

قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنه يمكن خفض التلوث بالبلاستيك بنسبة 80% بحلول عام 2040 في حال تبنت الدول والشركات سياسة عميقة وتغيرات في الأسواق.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، عن البرنامج القول إنه للقيام بذلك، هناك حاجة للمزيد من إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والمزيد من إعادة توجيه وتنويع المنتجات البلاستيكية.

ومن أجل تحقيق ذلك يتعين أن تروج الحكومات للزجاجات التي يعاد تعبئتها وووسائل تدفق السوائل على نطاق كبير وانظمة استرداد العبوات، مما قد يمكن أن يخفض حجم المخلفات البلاستيكية بنسبة 30%.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن تقليص المخلفات البلاستيكية بنسبة 20% أخرى في حال أصبح قطاع إعادة التدوير أكثر استقرارا وربحا، كما أن إلغاء الدعم للوقود الأحفوري وإجبار مصممي أشكال التغليف على تعزيز قدرات إعادة تدوير المنتجات، سيعني أن حجم البلاستيك المعاد تدويره سوف يرتفع من 21% إلى 50%.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج إنجير إنديرسون: "الطريقة التي ننتج بها وتستخدم ونتخلص من البلاستيك تؤدي إلى تلوث الأنظمة البيئية، وتعرض للخطر صحة البشر وتزعزع استقرار المناخ".

وأضاف: "تقرير البرنامج يضع خارطة طريق للحد بصورة كبيرة من هذه المخاطر من خلال تبني توجه دائري يبقي البلاستيك خارج الأنظمة البيئية وخارج أجسامنا وداخل الاقتصاد".

وقال واضعو التقرير، إن التحول لاقتصاد أكثر دائرية سوف يعني توفير 1.72 تريليون دولار، وسوف يتم توفير 3.25 تريليون دولار إضافية من خلال تحسين الصحة والمناخ والتلوث الهوائي والأنظمة البيئية البحرية.