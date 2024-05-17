قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على صيدا جنوبي لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط قتلى وجرحى، جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على منطقة الزهراني في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة أن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة النجارية وشن غارة أخرى على العدوسية محلة البراك في الزهراني قضاء صيدا جنوب لبنان"، مشيرة إلى أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى البلدتين".

كما أعلنت "سقوط قتلى وجرحى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة النجارية".

وتأتي الغارات غداة تصعيد حزب الله ضد إسرائيل، حيث شن هجوم جوي على منشآت للدفاع الإسرائيلية، فضلا عن تنفيذ هجوم هو الأول بطائرة بدون طيار مسلحة بصواريخ "إس 5‏" استهدف موقعا إسرائيليا، "أوقع قتلى وجرحى"، بحسب ما أعلن الحزب، أمس الخميس.

ومنذ 8 أكتوبر، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان من جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى، قصفا يوميا أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.