محمد منير يطرب جمهور «جرش» في الأردن بعد غياب 17 عاما

تنطلق فعاليات الدورة الـ34 لمهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، في الفترة من 17 وحتي 28 يوليو المقبل، بمشاركة نحو 1500 من المسرحيين والموسيقيين والفنانين والمنتجين والشعراء والأدباء في الوطن العربي من خلال 140 فعالية.

ويستضيف المهرجان عددًا كبيرًا من الفنانين ومن بينهم الفنان محمد منير الذي يعود بعد غياب 17 عامًا حيث كنت آخر مشاركته بالمهرجان عام 2002، ووائل كفوري ونانسي عجرم وعمر العبداللات وصوفيا صادق وفرقة نادي الجيل وديانا كرزون ومارسيل خليفة ومحمد عساف، إضافة إلى الفنان لطفي بوشناق وعبير نعمة ونداء شرارة وزين عوض وسعد أبو تايه، وذلك حسبما أعلن مدير المهرجان أيمن سماوي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

وعلى مستوى الفرق تشارك فرقة نادي الجيل من الأردن وفرقة شيوخ سلاطين الطرب من سوريا وفرقة أوبرا الإسكندرية من مصر إضافة إلى فرق شعبية وفلكلورية من دول عربية.

كما يتضمن المهرجان عروضًا فلكلورية راقصة تؤديها فرق محلية وعالمية، وأمسيات شعرية ومسرحية وموسيقية، فضلًا عن لقاءات وندوات فكرية وأدبية تقام على عدة مسارح أبرزها الجنوبي الذي يتسع لحوالي خمسة آلاف مشاهد، والمسرح الشمالي الذي يتسع لألفي مشاهد بالإضافة إلى مسارح وساحات عامة أخرى أصغر.

ومن الفعاليات المستحدثة بالمهرجان، مهرجان سينما الأفلام القصيرة والذي سيعرض 25 فيلمًا أردنيًا وعربيًا وعالميًا في دورة الناقد السينمائي الراحل"حسان ابو غنيمة" بحضور نجوم عرب ونقّاد اردنيين.

يذكر أن المهرجان تأسس عام 1983 ويقام سنويًا في مدينة جرش، وشارك به في دوراته السابقة أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي ومنهم الفنانة الكبيرة فيروز و الفنانة وردة وصباح فخري والفنانة نجاة الصغيرة، والفنان محمد عبده وكاظم الساهر وملحم بركات، ماجدة الرومي، والفنان جورج وسوف وهاني شاكر وعبدالله الرويشد والفنانة أحلام وائل كفوري ونجوى كرم والفنان عاصي الحلاني، بالإضافة لعروض مسرحية كان من أبرز نجومها النجم العربي الفنان عادل إمام، فيما افتتح المسرح الشمالي بعرض أمسية شعرية للشاعر الراحل محمود درويش عام 2001.