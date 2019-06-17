الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك أخر فتوى هاجمها المتطرفين

قال خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تواجه الأفكار المغلوطة التي يروج لها المتطرفين؛ لذا يهاجمون الصفحة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أن الصفحة بلغت 8 ملايين متابع، وأكثرهم من الجمهور المعتدل، كاشفًا عن أكثر فتوى تسببت في جدل وهجوم المتطرفين خلال الفترة الأخيرة على الصفحة.

وتابع: «آخر فتوى عملت جدل جدا واحتدام مع المتطرفين هي إيداع الأموال في البنوك، ودار الإفتاء بإجماع العلماء ترى أنه جائز شرعا لأنه من باب الاستثمار والتمويل، وكذلك فتاوى أخرى مثل الختان والاحتفاء بالمولد النبوي».