تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، حفلا غنائيا يحييه الفنان محمد الشرنوبي، في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على المسرح المكشوف بالأوبرا.



ويقدم محمد الشرنوبي، خلال الحفل، باقة من مؤلفات زمن الفن الجميل بالإضافة إلى مجموعة من أعماله الخاصة من بينها:(حتة من الخيال، عادي، زي العادة، نقول مبروك، بقوي قلبي والفصول الأربعة).



جدير بالذكر أن الفنان محمد الشرنوبي نجل الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبي، شارك فى العديد من أعمال الدراما التليفزيونية كما أقام عددا من الحفلات في مختلف الأماكن الثقافية في مصر