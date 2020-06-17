صورة- احتفال جديد لميسي أمام ليجانيس

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بطريقة جديدة بعدما سجل هدفًا من ركلة جزاء في مرمى ليجانيس، في المباراة التي أقيمت على ملعب «كامب نو» ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وعقب الهدف الذي سجله النجم الأرجنتيني في الدقيقة 69 من عمر المباراة، قدم ميسي احتفالا جديدًا لمحبيه حول العالم، ليصل إلى هدفه 699 في مسيرته الكروية مع النادي والمنتخب.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 2-0، سجلهما أنسو فاتي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، وليونيل ميسي في الدقيقة 69.

وبهذه الخسارة يقترب ليجانيس أكثر فأكثر من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإسباني، إذ يحتل المركز الأخير برصيد 23 نقطة، فيما عزز برشلونة صدارته لترتيب الدوري برصيد 64 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف ريال مدريد مؤقتًا.