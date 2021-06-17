وزيرة التخطيط: الارتقاء بالخصائص السكانية أول أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام القيادة السياسية بملف ضبط النمو السكاني، موضحة أن الهدف الحقيقي لمشروع تنمية الأسرة هو تحسين خصائص السكان من حيث مستويات التعليم والصحة والحصول على الخدمات وصحة الأمهات.

جاء ذلك خلال لقاء هالة السعيد بالسفير إيب بيترسن، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال زيارته لمصر، لبحث إمكانية التعاون في عدد من القضايا المهمة.

وناقشت السعيد، خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات المهمة، حيث تطرقت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واستعرضت محاور خطة تنمية الأسرة المصرية بدايةً من التوعية مرورًا بالجوانب الصحية وصولًا لمحور تمكين المرأة المصرية.

كما ناقشت السعيد، أوجه التعاون مع المركز الديموغرافي بالقاهرة، وكذا توطين أهداف التنمية المستدامة والتقرير الوطني الطوعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى.

وبحث الحضور إمكانية التعاون المستقبلي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

حضر اللقاء أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، ومنى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وأميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي بالقاهرة، وحازم خيرت مدير عام العلاقات الدولية والمشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة، لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، فريدريكا مايير، ممثلة الصندوق، المكتب القطري بمصر، جيرمين حداد، مساعد ممثل الصندوق، المكتب القطري بمصر.