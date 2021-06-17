 مطار شرم الشيخ يستقبل الرحلة الأولى من شركة ويز العالمية - بوابة الشروق
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مطار شرم الشيخ يستقبل الرحلة الأولى من شركة ويز العالمية

أرشيفية
أرشيفية
يوسف مجدي
نشر في: الخميس 17 يونيو 2021 - 10:58 م | آخر تحديث: الخميس 17 يونيو 2021 - 10:58 م

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركه ويز إير العالمية قادمة من مطار مالبينسا الدولي بمدينه ميلانو الإيطالية.

وكان على متن الرحلة 100 راكب، حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع عند استقبال الرحلات الجديدة.

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود فور وصولهم.

وتم تقديم الهدايا التذكارية لهم، وإنهاء كافة إجراءات الوصول الخاصة بهم بسهولة ويسر تام مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالمطارات المصرية من أجل الحفاظ على صحة المسافرين.

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعيًا إلي مطار الغردقة الدولي حتى نهاية الشهر الجاري، ثم رحلتين خلال شهر يوليو القادم، على أن تكون قادمة من مطار روما.

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