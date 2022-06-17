المفوضية الأوروبية توصي بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المفوضية توصي بإعطاء أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأضافت فون دير لاين - خلال مؤتمر صحفي ببروكسل اليوم الجمعة - "يأتي هذا بناء على أساس أن تقوم الدولة بتطبيق عدد من الإصلاحات الهامة الإضافية"، مشيرة إلى أن أوكرانيا أظهرت بوضوح طموح الدولة وعزمها للارتقاء إلى القيم والمعايير الأوروبية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أوكرانيا قبيل الحرب، شرعت في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي، لمدة 8 أعوام كانت تسير بشكل تدريجي بخطى أقرب إلى اتحادنا، موكده أن أوكرانيا تشارك في برامج هامة تابعة للاتحاد الأوروبي مثل برنامج إيراسموس، موضحة أن كييف لديها ديمقراطية برلمانية ورئاسية قوية، ولديها إدارة عامة تعمل بشكل جيد للغاية حافظت على إدارة البلاد خلال هذه الحرب.

وأشارت دير لاين، إلى أن اللامركزية التي تبنتها أوكرانيا تعد ناجحة، لأننا نرى أداء المناطق والمجالس البلدية حتى وفي ظل ضغط الحرب الجارية الآن.

ولفتت إلى أن أوكرانيا لديها مجتمع مدني نشط ومفعم بالحيوية، كما أنها تتمتع بنظام انتخابي حر وعادل، علاوة على نظام تعليمي متطور، وتابعت قائلة: "نحن نعلم المهارات الرقمية لهذه الدولة والبنية التحتية الرقمية الموجودة ومعجبون بها".

وفيما يتعلق بالاقتصاد، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه ينبغي النظر إلى الاقتصاد خلال فترة ما قبل الحرب، وقد أظهرت أوكرانيا مستوى مقبول من العجز بلغ 2% فقط، ودين عام أقل من 50%، واصفة ذلك بأنه "أمر جيد أيضا".

ومضت تقول: "لذلك فإن أوكرانيا اتخذت بالفعل خطوات هامة في الطريق لكي تصبح اقتصاد سوقي يعمل بشكل كامل، وهذا أمر مهم لأن يتعين على أوكرانيا أن تكون قادرة على التكامل مع السوق الأوروبية الموحدة".

وفيما يخص سيادة القانون .. أوضحت فون دير لاين، أن أوكرانيا قطعت شوطا كبيرا وانشأت المؤسسات اللازمة من أجل أن يعمل النظام القضائي بشكل فعال، وانشأت المؤسسات اللازمة من أجل فحص مدعي العموم، مشيرة إلى أن التركيز ينبغي أن يكون متوجها الآن إلى تسريع اختيار القضاة للمحكمة الدستورية وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وفي ملف مكافحة الفساد .. أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن أوكرانيا حققت تقدما أيضا في هذا الملف، وأسست جهات مكافحة الفساد الضرورية ولذلك فإن التركيز ينبغي أن ينصب الآن على تعيين رئيس جديد لمدعي عموم مكافحة الفساد، ومدير جديد لمكتب التحقيق في مكافحة الفساد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"إنه بالنسبة للأوليجارك الروس، فإن أوكرانيا تبنت قانونا واضحا ضدهم، وفي الحقيقة تعد الدولة الوحيدة التي أتخذت هذا القرار، واصفة إياه ب"الجيد".

وأضافت دير لاين، أن هذا القرار في مرحلة التنفيذ، معربة عن رغبتها في مشاهدة النتائج على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه يجب تبني قانون حول حقوق الأقليات القومية في أوكرانيا.

وتابعت بالقول "إن أوكرانيا قامت بتحقيق معظم الأمور الواجب عليها من أجل عضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لا يزال هناك بعض الأمور المهمة التي يجب تحقيقها، مشيرة إلى أنها ناقشت جميع هذه القضايا مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" ورئيس الوزراء "دنيس أناتوليفيج شميكال" عندما كانت في زيارة لكييف منذ نحو عشرة أيام".

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن زيلينسكي أبلغها أنه في حال عدم تقدمنا بطلب عضوية الاتحاد الأوروبي، فإن جميع هذه الإصلاحات كانت ضرورية وتعد جيدة للبلاد وكان يجب أن يتم تحقيقها من أجل ديمقراطية أوكرانيا.

وأكدت دير لاين، أنه لا يمكن تحقيق كل شيء مادامت الحرب محتدمة في البلاد، إلا أن هناك بعض هذه القضايا لا يمكن بالفعل معالجتها، مشيرة إلى أن هناك رسالة واضحة وهي أن أوكرانيا تستحق المنظور الأوروبي ويجب الترحيب بها كدولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة لمولودوفا .. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن تقييمنا يسير على نطاق واسع في نفس الاتجاه كما هو بالنسبة لأوكرانيا، مشيرة إلى أن المفوضية توصي أيضا المجلس بمنح مولدوفا المنظور الأوروبي وإعطائها وضع الدولة المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، وذلك على أساس أنها ستقوم بإجراء عدد من الإصلاحات المهمة.

وأضافت دير لاين، أنه في الماضي اتخذت مولدوفا خطوة حاسمة من أجل إجراء إصلاحات بتفويض واضح من جانب مواطنيها، وهذا يعد إصلاحا حقيقيا بالإضافة إلى مكافحة الفساد للمرة الأولى منذ الاستقلال، مشيرة إلى أن مولدوفا بالطبع لا يزال أمامها طريقا طويلا لتقطعه حيث أن اقتصادها والإدارة العامة تتطلب المزيد من التطورات.

أما بالنسبة لجورجيا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن جورجيا تتشارك في نفس التطلعات مثل أوكرانيا ومولدوفا، مشيرة إلى أن طلبها يعد قويا وخاصة بالنسبة لاقتصادها مع وجود قطاع خاص قوي، إلا أنه من أجل النجاح يجب أن تتحد البلاد سياسيا من أجل تصميم مسار واضح نحو إجراء إصلاحات هيكلية.

وأشارت دير لاين، إلى أن المفوضية توصي المجلس بمنح جورجيا المنظور الأوروبي وتقييم كيفية استيفاء البلاد لعدد من الشروط قبل إعطائها وضع الدولة المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.