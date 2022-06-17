١٤٢٧ سائحًا من إيطاليا وبولندا استقبلهم مطار مطروح خلال الأسبوعين الماضيين

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تدفق السياحة الأجنبية على المحافظة مع بدء موسم الصيف السياحى لعام 2022.

وأضاف في تصريحات له، أن مطار مرسى مطروح استقبل هذا الأسبوع 554 سائحا إيطاليا وبولنديًا على متن ثلاث طائرات شارتر سياحية كان منها رحلتين يوم الثلاثاء على متنهما 367 سائحا ايطاليا وأخرى اليوم الخميس، على متنها 187 سائحا بولنديا، ليصل إجمالى عدد السائحين الأجانب الذين توافدوا على مطار مرسي مطروح الدولي خلال الاسبوعين 1427 سائحًا ايطاليا وبولنديا .

وأضاف محافظ مطروح، أنه يتم استقبال ضيوف المحافظة بكل حفاوة مع الترحيب بهم وتقديم الورود والشيكولاته من خلال مطار مرسي مطروح الدولي، كما يتم التنسيق مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة وصولهم وتسكينهم وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة، واهداء البروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال هيئة تنشيط السياحة وإدارة السياحة بالمحافظة وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف المحافظة.

وشدد محافظ مطروح، على استمرار الإعداد لاستقبال مزيد من السياحة الاجنبية للمحافظة مع استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية طوال موسم الصيف، مع التأكيد على أهمية تنوع الأسواق المصدرة للسياحة الأجنبية لمطروح وتحقيق الرواج السياحي بالمحافظة ليواكب ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية كبرى تشتهر بها سواء على مدن الساحل الشمالى بمرسي مطروح والعلمين وكذلك سيوة جنوبا.