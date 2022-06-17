سول تخطط لإطلاق الصاروخ الفضائي «نوري» في 21 يونيو الجاري

تعتزم كوريا الجنوبية إطلاق صاروخها الفضائي المحلي "نوري" في الأسبوع المقبل، وذلك عقب حدوث خلل فني في جهاز استشعار خزان المؤكسد الذي أجبرها على إلغاء إطلاق الصاروخ هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية جنوبية عن المسئول في وزارة العلوم الكورية كون هيون جون قوله، " نخطط لعقد لجنة إدارة إطلاق لمتابعة الإطلاق الثاني (لنوري) في 21 يونيو الجاري.. وحددت الوزارة الفترة حتى 23 يونيو كنافذة لإطلاق الصاروخ "نوري".

واشار كون إلى أنه تم تحديد الجزء المعطوب داخل نظام الاستشعار واستبداله .

وستكون عملية الإطلاق في الهواء الطلق ثاني إطلاق للصاروخ "نوري"، بعد رحلته الأولى في أكتوبر.

وفي محاولته الأولى في أكتوبر، طار "نوري" بنجاح إلى الارتفاع المستهدف البالغ 700 كيلومتر، لكنه فشل في وضع قمر صناعي وهمي في المدار، حيث احترق محرك المرحلة الثالثة في وقت أبكر مما كان متوقعا.

وقد استثمرت كوريا الجنوبية ما يقرب من تريليوني وون (1.8 مليار دولار أمريكي) في بناء "نوري" منذ عام 2010.. وتم تنفيذ المشروع بتقنية محلية الصنع على أرضها الخاصة، بما في ذلك التصميم والإنتاج والاختبار والتشغيل.

وتخطط الدولة لإجراء 4 عمليات إطلاق إضافية لـ "نوري" بحلول عام 2027 كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز برنامج الصواريخ الفضائية في البلاد.