هيئة الترفيه السعودية تهدي محمد منير درع تذكاري خلال حفله في جدة

أعرب الكينج محمد منير عن سعادته بتقديم حفلته على مسرح بنش بارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وتحمل اسم "مشواري"، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، بالهتاف والصيحات العالية والتصفيق.

وحرصت هيئة الترفيه السعودية على تقديم درع تذكاري للكينج خلال الحفل، حيث كان مدون على الدرع صورة الكينج منير، وسط تصفيق حاد من الجمهور على هذا التكريم والدرع، تقديرا لمشواره الفني العريق.



وقدم الكينج خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي نالت استحسان الجمهور وتفاعلوا معه، حيث ظهرت عليهم ملامح الانسجام وترديد الأغاني خلال غناء الكينج على المسرح، وبدأ منير الحفل بأغنية "الليلة يا سمرا"، سليها أغنية "الرزق على الله"، ثم أغنية "أنا بعشق البحر" للمطربة نجاة الصغيرة، يا اللي بتسأل عن الحياة، علي صوتك بالغنا، شجر الليمون، والذي قال عنها "اللمون عمره ما هيدبل على أرضه وإن شاء الله مش هيدبل على أراضينا".

وحرص منير للجمهور التحية الذي بادله بالهتاف والتصفيق والتفاعل معه خلال غنائه على المسرح، قائلا: "أنا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا لا املك الا اني اشكركم، وانا لا سافرت طيران ولا روحت وطن تاني، أنا روحت وطن أول زي وطني بالظبط، وبشكركم وبشكر المملكة العربية السعودية، وبشكر جمهورها، وربنا يزيدكم من نعيمه ومن فضله، وتنشروا الخير في كل العالم العربي، شكرا".

وأضاف : "أنا حاسس بحبكم وبقلوبكم السعيدة، وحاسس بالفرحة في عنيكم وعيني، والأغنية الجاية (أنا بعشق البحر)، والمملكة فيها بحر الحمدلله وفيها سماء وفيها طريق ربنا يسهلنا فيه، والأغنية دي كانت أغنية من التسعينات للفنانة نجاة الصغيرة، وأتمنى أن الأغنية تسعدكوا وتسعد كل المستمعين".

وقامت المذيعة ياسمين عز بتقديم الحفل، حيث ظهرت على المسرح وهي ترتدي فستان أزرق اللون وقامت بتقديم الكينج من أجل انطلاق الحفل، حيث قد عرض فيلم تسجيلي عن الكينج محمد منير يستعرض تاريخه ومشواره الفني الذي بدأه من أسوان.

ومن المقرر أن يقدم منير مجموعة من أغانيه المميزة التي دائما ما تنال إعجاب الجمهور، ويتفاعلوا مها، حيث قد أعلنت الشركة المنظمة لحفل الكينج عن مشاركة كل من المطرب أحمد سعد وفرقة كايروكي الكينج فى إحياء الحفل.

ويأتي حفل الكينج بمصاحبة فرقة موسيقة تضم 87 عازف من مصر، والسعودية، وأمريكا، واليابان، وبارجواي، وأوكرانيا، وفرنسا، والسودان، والتي يشارك فيها مجموع من أشهر العازفين، منهم؛ خوسيه مانويل، ورويز موتوس، وخوان خوسيه، وسواريز اسكوبار من إسبانيا، وفيكتور ميندوزا من أمريكا، وفتحي عدلي سلامة، وطارق رؤوف، وحسن حسني من مصر، بالإضافة لمُشاركة عدد من العازفين على آلات النفخ النحاسية والخشبية من أوركسترا كييف السيمفونية الشهيرة، وأيضا يُشارك في الأوركسترا ثلاثة من العازفين في فرقة الموسيقار العالمي "ياني" وهم فيكتور إيسبانولا من بارجواي، سامويل جيفورج من أمريكا، وساياكا كاتوسكي من اليابان، ويتولي قيادة الأوركسترا الموسيقار هاني فرحات.