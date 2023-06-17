 طرح الأغنية الدعائية لفيلم بيت الروبي «سمع هوس» - بوابة الشروق
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طرح الأغنية الدعائية لفيلم بيت الروبي «سمع هوس»


نشر في: السبت 17 يونيو 2023 - 10:19 م | آخر تحديث: السبت 17 يونيو 2023 - 10:19 م

طرح صناع "بيت الروبي" الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "سمع هوس"، غناء محمود العسيلي، وبطلي العمل كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، وهي كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحي، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج حمدي بدر كرافت ميديا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

وفيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

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