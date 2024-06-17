الشاعر محمود عليم والملحن عمرو الشاذلي يتعاونان مع خالد منسي في أغنية هيجيلك نوم

نجح الشاعر محمود عليم، والملحن عمرو الشاذلي، في تحقيق نجاح كبير بالتعاون مع الفنان تامر عاشور في أغنية "هيجيلي موجوع"، حيث تخطت حاجز 100 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، واحتلت التريند وقت طرحها، فيما يتعاون الثنائي في أغنية جديدة للمطرب خالد منسي تحمل اسم "هيجيلك نوم"، والتي طرحت على اليوتيوب، ويتوقع لها نجاح كبير خلال الأيام المقبلة، وتحقيق نسب مشاهدة عالية نظرًا لفكرتها وطريقة لحنها.

وقال الملحن عمرو شاذلي، إن أغنية "هيجيلك نوم"، لحن جديد ومختلف وسهل الحفظ وقريب من القلب، ويشبه لحن أغنية هيجيلي موجوع.

من جانبه أضاف الشاعر محمود عليم، في تصريحات صحفية، أن الكلمات بها قصة يعيشها الكثير من الناس، وتساؤلات بداخل كل محب، مشيرًا إلى أن أغنية "هيجيلك نوم" دراما من نوع خاص، ويتوقع لها النجاح كما حدث مع "هيجيلي موجوع".

الجدير بالذكر أن أغنية "هيجيلك نوم" هي الأغنية الخامسة للمطرب خالد منسي، بعد أن حقق ملايين المشاهدات بالأغاني السابقة، وأغنية "هيجيلك نوم" من كلمات محمود عليم، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع هشام البنا، وغناء خالد منسي.