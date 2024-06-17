النيران الصديقة تنقذ فرنسا بفوز صعب على النمسا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استفاد منتخب فرنسا من هدف ذاتي سجله مدافع النمسا، ليحقق الفوز في المباراة التي جمعتهما على ملعب مركور شييل مساء اليوم الإثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة "يورو 2024".

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 38 عن طريق مدافع النمسا ماكسيميليان ويبر بطريق الخطأ في مرماه حيث حول كرة عرضية من كيليان مبابي إلى داخل الشباك النمساوية بضربة رأس.

وأهدر الديوك عدة فرص أبرزها انفراد تام من مبابي في الدقيقة 55 حيث سدد الكرة خارج المرمى.

وظهر المنتخب النمساوي بأنياب هجومية أكثر شراسة خاصة في الشوط الثاني ومع نزول المهاجم المخضرم ماركو أرناتوفيتش، لكن الخطورة الفرنسية ظلت قائمة في المرتدات.

وتعرض مبابي لإصابة قوية بالأنف في الدقائق الأخيرة إثر كرة مشتركة، بينما أضاع زملاء كيليان بعض المحاولات منها تسديدة من تورام ومحاولة من كولو مواني الذي شارك بديلا لعثمان ديمبلي.

ويتقاسم بذلك منتخب فرنسا صدارة المجموعة مع المنتخب الهولندي الذي يتفوق بفارق الأهداف المسجلة بعدما فاز الأحد على بولندا بهدفين لهدف.