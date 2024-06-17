 استطلاع: الشعب الأوكراني ما زال يعتبر زيلينسكي رئيسا شرعيا للبلاد - بوابة الشروق
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استطلاع: الشعب الأوكراني ما زال يعتبر زيلينسكي رئيسا شرعيا للبلاد

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 يونيو 2024 - 11:38 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يونيو 2024 - 11:38 م

تواصل الغالبية العظمى من الشعب الأوكراني، اعتبار فولوديمير زيلينسكي الرئيس الشرعي للبلاد، على الرغم من تمديد فترة ولايته دون إجراء انتخابات منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.

وأظهر استطلاع للرأي، نشره معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع، اليوم الاثنين، أن 70% من 2011 مشاركا، يرون أن زيلينسكي يجب أن يظل في منصبه حتى نهاية الحرب، بينما عارض 22% فحسب استمراره في منصبه.

وتتعارض تلك النتائج مع ادعاء موسكو بأن فترة ولاية زيلينسكي قد انتهت منذ فترة طويلة وأنه لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد.

وكانت فترة ولاية زيلينسكي قد انتهت رسميا في 20 مايوالماضي.

وعلى الرغم من أن ما يقرب من خُمس أراضي أوكرانيا قد تم احتلالها، مما يحول دون إجراء الانتخابات. فضلا عن أن الأحكام العرفية، التي تم فرضها بعد الحرب، تمنع إجراء انتخابات جديدة.


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