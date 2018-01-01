كاميلا زوجة الأمير تشارلز تحتفل بعيد ميلادها الـ 73

احتفلت كاميلا دوقة كورنوال، زوجة الأمير تشارلز، بعيد ميلادها الثالث والسبعين في احتفال خاص اليوم الجمعة، دون التخطيط لفعاليات عامة.



ونشر "كلارنس هاوس"، مقر الإقامة الرسمي للزوجين في لندن، صورة لكاميلا تم التقاطها في حديقة منزلهما الرئيسي.



ونشرت مكاتب والدة تشارلز، الملكة إليزابيث الثانية، ونجله الأمير وليام وزوجته كيت تهاني بعيد ميلاد كاميلا عبر موقع تويتر.



ونشر قصر باكنجهام عبر تويتر صورة لكاميلا والملكة وهما تبتسمان معا على ما يبدو في عرض زهور.



واستأنف كاميلا وتشارلز (71 عاما) الارتباطات العامة الشهر الجاري بعد عزلهما ذاتيا في اسكتلندا لعدة أسابيع بعد إصابة تشارلز الخفيفة بفيروس كورونا.