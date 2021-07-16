أعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن استيائه من موقف الفنانة حلا شيحة وأزمتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني، قائلًا إنه ليس لها مكان في النقابة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الجمعة، «غلطنا لما قبلنا عودتها وبعتذر لمجلس النقابة إني وافقت على رجوعها ولا مكان لمن يفعل مثل هذا الأفعال».

وأضاف أن شيحة ليست مقيدة بالنقابة منذ أن اعتزلت التمثيل أول مرة، موضحًا أنه كان يستكمل إجراءات عودتها خلال الفترة الماضية.

وذكر أنها كانت تتصل به كثيرًا ليقبل بعودتها مرة أخرى للنقابة، إلا أنه بعد موقفها الأخير لا مكان لها، لافتًا إلى أنه لم يبلغها بهذا القرار لأنها ليست مقيدة بها من الأساس.

ووصف الفنانة حلا شيحة أنها مذبذبة، ولا يحق لها أن تهين الفن وتنعته أنه حرام، ذاكرًا أن مثل تلك الأفكار ترجع الناس عشرات السنين إلى الوراء.

حالة من الجدل لم تتوقف منذ إطلاق الفنانة حلا شيحة كلماتها بخصوص فيلمها الأخير «مش أنا»، والكليب الذي تم طرحه من الفيلم بما يتضمنه من مشاهد أغضبتها، وكذلك حديثها عن أن تامر حسني بطل الفيلم لم يلتزم بوعده لها، وهو الأمر الذي دفع تامر حسني لتكذيبها والتأكيد على أنه التزم باتفاقهما معا، ولكن حلا شيحة هي من اختفت، معربا عن اندهاشه من موقفها.