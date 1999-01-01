أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم الأحد، بأن زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب غربي تركيا.

وذكر بيان للإدارة أن الزلزال وقع في قضاء "سوما" التابع لولاية "مانيسا"، غربي البلاد، اليوم، وبلغ عمقه 10.84 كم تحت سطح الأرض.

ولم يصدر بيان بعد عن السلطات التركية حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الهزة.

وتأتي هذه الهزات ضمن سلسلة من الهزات التي ضربت البلاد مؤخرًا تراوحت بين 3.9 و4.9 درجة.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999 وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

كما وقع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، في نهاية أكتوبر من العام الماضي، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا وإصابة 1034 آخرين.