سفير إيطاليا بالقاهرة: الدبلوماسية والرياضة تلعبان دورا هاما على المسرح العالمي

أكد سفير إيطاليا بالقاهرة، ميكيلي كواروني، أهمية الرياضة التي تشكل القوة الفعالة للشعوب، وأن الدبلوماسية والرياضة تلعبان دورا هاما على المسرح العالمي، موضحا أن دبلوماسية الرياضة تعد فعالية قديمة بدأت في القرن التاسع قبل الميلاد.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم في فعالية "الجمال في لمحة" بمناسبة بطولة العالم لرياضة المبارزة التي تقام في مصر بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرياضيين والمهتمين برياضة المبارزة في مصر.

وأضاف أن هذه الدبلوماسية استمرت حتى يومنا هذا وأصبحت دبلوماسية البينج بونج، مشهورة لأنها فتحت العلاقات بين الصين وأمريكا وساهمت دبلوماسية الرياضة في التقارب بين الدول والشعوب، مشيرا إلى أن السفارة الإيطالية نظمت بالتعاون مع الاتحادات الفيدرالية العديد من الفعاليات الرياضية.

وأفاد بأن فعالية "الجمال في لمحة" تسهم في دعم السياحة والأدوات الرياضية والملابس الإيطالية، موضحا أن "فعالية جمال في لمحة" تضم ورشة عمل تتناول دور التكنولوجيا في التدريب والأدوات الحديثة في رياضة المبارزة وما تقدمه من دعم للرياضيين.

وذكر إن بطولة العالم لرياضة المبارزة في مصر تعد الثالثة بعد بطولتين نظمتا في إسبانيا وتونس مقدما الشكر لوزارة الشباب والرياضة على الاستضافة هذا الحدث.

وبدوره، أعرب باولو أزي رئيس الاتحاد الإيطالي لرياضة المبارزة عن فخره باختيار وزارة الخارجية الإيطالية لهم لتمثيل بلادهم في المشروع الذي يستهدف الترويج لجمال وقوة وصناعة والثقافة الإيطالية، مؤكدا أن هذه الفعالية ستسهم في تعزيز العلاقات بين مصر وإيطاليا ودعم مجالي السياحة والرياضة والترويج للأدوات والملابس الرياضية الإيطالية.

وقال إن ورشة العمل تناقش دور التكنولوجيا في دعم الرياضيين الذين يلعبون المبارزة واستخدام الأدوات الحديثة في هذه الرياضة، معربا عن سعادته أن رياضة المبارزة تعد أحد نقاط القوة في إيطاليا، مشيرا إلى أن بلاده سوف تستضيف العام المقبل حدثين رياضيين وهما كأس العالم في رياضة المبارزة في مدينة ميلانو والدورة الأولمبية لرياضة المبارزة.