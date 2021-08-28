وصلت سفينة مملوكة للأمم المتحدة قبالة سواحل اليمن، في عملية محفوفة بالمخاطر لضخ أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة المتهالكة ومنع تسرب كارثي.

وأعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في تغريدة عبر «تويتر»، وصول السفينة البديلة لناقلة النفط المتهالكة «صافر» إلى محافظة الحديدة غربي اليمن، تمهيدًا لنقل حمولتها من الخام إليها، لتفادي كارثة بيئية في البحر الأحمر.

وقال ابن مبارك إن السفينة البديلة (نوتيكا) والتي تحمل اسم اليمن وصلت إلى الحديدة استعدادًا لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام من الخزان المتهالك (صافر).

وأضاف أن تلك الخطوة تأتي بعد سنوات من تعنت الحوثيين ورفضهم للحلول الأقل كلفة لخزان صافر.