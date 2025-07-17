ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تصريح ترامب حول إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، فيما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، بعدما أصاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوق الأسهم الأمريكية بصدمة قوية بعدما قال إنه "ناقش فكرة إقالة" رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، ولكن من غير المرجح أن يفعل ذلك.

وقد تؤدي إقالة باول، إلى دفع "وول ستريت" نحو خفض أسعار الفائدة كما يفضل المستثمرون، ولكنها ستعرض البنك الاحتياطي الفيدرالي لخطر الضعف وعدم القدرة على اتخاذ خطوات غير شعبية ولكن ضرورية للسيطرة على التضخم.

وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 6ر0% ليصل إلى 19ر39901 نقطة، بعدما أعلنت الحكومة عن عجز تجاري في النصف الأول من العام، حيث تأثرت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة سلبا برسوم ترامب الجمركية.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1ر0% ليصل إلى 87ر24549 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3ر0% ليصل إلى 31ر3516 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 9ر0% ليصل إلى 8639 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2ر0 % ليصل إلى 29ر3192 نقطة.

وتراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 1ر0%، فيما ارتفع مؤشر سيت التايلندي بنسبة 9ر2% بفضل المكاسب القوية التي سجلتها أسهم الشركات الكبرى في السوق.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، على صعود، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3ر0% ليصل إلى 70ر6263 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 5ر0 % ليصل إلى 78ر44254 نقطة، كما أغلق مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، على ارتفاع بنسبة 3ر0 % ليصل إلى 49ر20730 نقطة، مسجلا أعلى مستوى قياسي جديد.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الخميس، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 14 سنتا ليصل إلى 52ر66 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 6 سنتات ليصل إلى 58ر68 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 65ر148 ين ياباني من 89ر147 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى عند 1582ر1 دولار من 1641ر1 دولار.