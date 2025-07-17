النيابة تصرح بدفن جثتين لشابين ضلَّا الطريق بمنطقة العلاقي الجبلية في أسوان

صرحت النيابة العامة بأسوان، بدفن جثتين لشابين ضلَّا الطريق بمنطقة العلاقي الجبلية.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مركز شرطة كوم أمبو يفيد بالعثور على جثتين لشابين لقيا مصرعهما بعد أن ضلَّا الطريق في جبال أسوان الشرقية بمنطقة العلاقي.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثتين لشابين كلاهما من مدينة كوم أمبو أحدهما من منطقة الواحي، والآخر من قرية عزبة العرب، كانا في طريقهما لنقل كمية من الجاز بالمنطقة، ولقيا مصرعهما بعد أن ضلَّا الطريق؛ ما أسفر عن وفاتهما "ظمًأ".

وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التي قررت دفن الجثتين لعدم وجود شبة جنائية.