فيتنام تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، بحسب ما نقلته صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني.

وبذلك ترتفع حصيلة الاصابات بالفيروس في فيتنام إلى 964 حالة، من بينها 484 حالة نشطة، ليبلغ عدد حالات الوفاة في البلاد 24.

وقد تم تسجيل 488 حالة إصابة بالفيروس منذ 25 من يوليو الماضي، عندما عاد انتقال الفيروس محليا، بعد أن كان قد توقف لمدة ثلاثة أشهر، في 15 مدينة وإقليم، من بينها هانوي.

يذكر أن وزارة الصحة الفيتنامية سجلت مؤخرا طلبا لشراء لقاح كوفيد- 19 الروسي، وجاء في إعلان وزارة الصحة: "في غضون ذلك ، ستستمر فيتنام في تطوير لقاح كوفيد- 19 الخاص بها".

وتهدف فيتنام لأن يكون لقاح كوفيد- 19 الخاص بها جاهزا للتجارب البشرية في نهاية عام 2020 وأن يكون جاهزا للاستخدام العام بحلول أكتوبر 2021، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية.