مسؤول بالخارجية الإسرائيلية: يدنا ممدودة لأي مواطن خليجي يريد زيارة دولة الاحتلال

قال مسؤول في الخارجية الإسرائيلية، ليؤور بن دور، إن الدول أصبحت تنظر إلى إسرائيل كحليف وشريك، لافتًا إلى أن هناك مجالات واسعة للاستفادة منها في العلاقات مع إسرائيل.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «نيران صديقة»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين، «نفتح الأبواب وقلوبنا مفتوحة ويدنا ممدودة لأي مواطن من الإمارات أو الخليج إذا أرادو زيارة إسرائيل»، مشيرًا إلى تنظيم الوزارة لقاءات وندوات مع الوزراء الإسرائيليين.



ولفت إلى إجراء مباحثات هاتفية بين باحثين وأطباء إسرائيليين وإماراتيين قبل الإعلان عن اتفاقية السلام بين الدولتين، متابعًا: «ننتظر اللحظة التي تترجم فيها الاتفاقية إلى أعمال ومشاريع مشتركة».



وتابع أن «وزارة الخارجية ستعمل على الربط بين أي بعثة تأتي من الإمارات»، مضيفًا أن «الوزارات في إسرائيل لها خبرة في استضافة وفود من كل الدول العربية، حتى الدول التي لا تقيم علاقات رسمية معها».



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، الخميس الماضي، بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.