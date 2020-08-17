المتحدث العسكري: مصر تواصل تكثيف الجسر الجوى لإرسال المساعدات إلى لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد المتحدث العسكري، العميد تامر الرفاعي، أن مصر واصلت تكثيف الجسر الجوى المقرر لنقل المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة للجمهورية اللبنانية، إسهاماً من مصر فى مساعدة الأشقاء اللبنانيين على تجاوز محنتهم الحالية.

يأتي ذلك استمرارا للدور المصرى الرائد وبتوجيهات مـن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيـس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأفاد الرفاعي، بإقلاع طائرتي نقل عسكريتين محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى فى رحلتها السادسة.

يذكر أن وزارة الخارجية وجهت البعثة الدبلوماسية المصرية بلبنان بإتخاذ اللازم نحو الاستمرار فى إستقبال المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب اللبناني.

تأتى تلك المساعدات تضامناً مع الشعب اللبنانى الشقيق فى ظل الظروف القاسية والحالة المعيشية الصعبة التى يعانى منها الشعب اللبنانى جراء انفجار مرفأ بيروت.