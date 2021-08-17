السودان: تراجع إيراد النيل الأزرق عند الحدود مع إثيوبيا

ذكرت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية السودانية أن منسوب نهر النيل عند العاصمة الخرطوم سجل 17.14 متر، اليوم الثلاثاء، متراجعا 2 سم عن منسوب أمس الإثنين (17.16 متر)، فيما ظل مرتفعا 68 سم عن منسوب الفيضان، وأقل من أعلى منسوب سجل تاريخيا (17.66 متر) بنحو 52 سم.

وكشفت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ 612 مليون متر مكعب، اليوم الثلاثاء، تراجعا من 643 فيما سجل إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 420 مليون متر.

وذكر تقرير لجنة الفيضان أن معدل التصرفات خلف السدود السودانية بلغ 558 مليون متر مكعب في الروصيرص، و648 ملايين متر مكعب في سنار، و63 في جبل الأولياء، و240 مليون متر مكعب في أعالي عطبرة وستيت، و237 ملايين متر مكعب في خشم القربة، و805 ملايين متر مكعب في مروي.

وتوقعت اللجنة أن يشهد قطاع الروصيرص - الخرطوم انخفاضا، وقطاع الخرطوم- شندي استقرارا، وقطاع شندي- عطبرة ارتفاعا بمعدل 4 سم، وقطاع عطبرة- مروي ارتفاعا بمعدل 5 سم، فيما يشهد مروي - دنقلا استقرارا.

وجددت اللجنة التنبه على المواطنين في القطاعات كافة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.