الرئيس الألماني: تصريحات عباس عن الهولوكوست غير مقبولة تماما

أدان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي أدلى بها مساء أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي مع المستشار أولاف شولتس وشبه فيها ما تفعله إسرائيل بمواطني بلاده بما فعلته ألمانيا مع اليهود في محارق الهولوكوست إبان الحقبة النازية.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال شتاينماير اليوم الأربعاء إن "المقارنة التي عقدها عباس فيما يتعلق بإسرائيل غير مقبولة تماما ومؤلمة بشكل خاص لأنها حدثت في عاصمة بلادنا".

وأضاف شتاينماير أن بلاده تقر بمسؤوليتها التاريخية وتقف بقوة إلى جانب إسرائيل.

كان عباس اتهم إسرائيل في المؤتمر بأنها "ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا" وأردف:" 50 مجزرة 50 هولوكوست".

كان صحفي سأل عباس حول ما إذا كان سيعتذر لإسرائيل بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين للهجوم الفلسطيني على البعثة الرياضية الإسرائيلية في أولمبياد ميونخ 1972، فرد عباس قائلا إن هناك يوميا قتلى يسقطهم الجيش الإسرائيلي "نعم، إذا أردنا مواصلة النبش في الماضي"، ولم يتطرق عباس في إجابته إلى الهجوم على البعثة الأولمبية الإسرائيلية.

ولم يرد المستشار الألماني على تصريحات عباس على الفور وهو الأمر الذي عرضه لانتقادات، وفي أعقاب ذلك صرح شولتس لصحيفة "بيلد" بقوله:" أي تهوين من شأن الهولوكوست هو أمر لا يمكن احتماله ولا قبوله بالذات بالنسبة لنا نحن الألمان".

وفي تطور لاحق، حاول عباس التخفيف من حدة الغضب حيال تصريحاته فأصدر بيانا نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم أعاد فيه التأكيد أن "الهولوكوست أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث".