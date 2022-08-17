سفارة السعودية في تونس تصدر بيانا حول مقتل مواطن سعودي في مدينة بنزرت

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في تونس أنها تلقت " ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في مدينة بنزرت في تونس" ، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت (واس) عن السفارة أنه "حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على المواطنين في الخارج، وبالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع الجهات المعنية في تونس"، مشيرة إلى أنه "تبين بأن الفقيد قتل على يد شقيق زوجته التونسية"، معلنة "أن القضية منظورة في المحاكم التونسية".

وأوضح البيان: "وعليه تود السفارة التأكيد بأنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المعنية مجريات القضية المنظورة في القضاء، وأنها على ثقة تامة بعدالة القضاء التونسي".

وأضافت السفارة أنها استكملت كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات التونسية وتم نقل جثمان المتوفى إلى المملكة.