وفد عماني في صنعاء لبحث استئناف المفاوضات باليمن

وصل وفد عماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس، لإجراء مباحثات مع جماعة الحوثي بشأن استئناف المفاوضات مع الحكومة الشرعية لمعالجة الأزمة الراهنة بالبلاد.

وفي خبر مقتضب، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن "وفد وساطة عماني وصل إلى مطار صنعاء الدولي برفقة رئيس الوفد التفاوضي بالجماعة محمد عبد السلام".

فيما قال عبد السلام، في تغريدة، إنه وصل مع وفد عماني إلى صنعاء "للتشاور مع القيادة وتقييم المرحلة واستئناف العملية التفاوضية، وفي مقدمتها معالجة الملفات الإنسانية" دون مزيد من التفاصيل.

وتزامنا مع ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العمانية إجراء مباحثات مع المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندر كينج، بشأن جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وقالت في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية العماني خليفة الحارثي، بحث مع ليندر كينج "تطورات القضية اليمنية والجهود التي تبذلها الأطراف المختلفة للتوصل إلى حل سياسي شامل يخدم مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار المنطقة".