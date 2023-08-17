 بوتين يبحث مع مجلس الدولة الروسي تطوير النقل العام - بوابة الشروق
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بوتين يبحث مع مجلس الدولة الروسي تطوير النقل العام

سيرجي كيريينكو أبرز مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
سيرجي كيريينكو أبرز مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 10:20 ص | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 10:20 ص

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيحضر حفل إطلاق خط السكة الحديدية الثالث "موسكو سنترال ديامتر" وسيعقد اجتماعا لمجلس الدولة الروسي الذى سيناقش مسألة تطوير النقل العام فى روسيا اليوم الخميس.

وأضاف المكتب الصحفي أن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين سيحضر أيضا حفل إطلاق الخط، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ومن المتوقع أيضا أن يبحث بوتين وسوبيانين خطط تطوير البنية التحتية للنقل في منطقة موسكو.

وسيتلقى بوتين، خلال اجتماع مجلس الدولة، تقارير من وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، ورئيس لجنة النقل بمجلس الدولة، ورئيس جمهورية بورياتيا أليكسي تسيدينوف، وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين، وحاكم منطقة نيجني نوفجورود، جليب نيكيتين، وحاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت.

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