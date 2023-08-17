رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية يعترف بصعوبة السيطرة على حريق جزيرة تينيريفي

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كشف فيرناندو كلابيخو رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية اليوم الخميس، عن مدى صعوبة السيطرة على الحريق الذي اندلع أول أمس الثلاثاء في جزيرة تينيريفي.

وبحسب الحكومة الإقليمية يعد هذا "الحريق الأكثر تعقيدا" الذي تشهده جزيرة تينيريفي، أكبر جزر الكناري، على مدار الأربعين عاما الماضية، حيث يواصل انتشاره، حسبما ذكرت السلطات اليوم الخميس.

وقالت الحكومة الإقليمية عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن الحريق الذي نشب شمال شرقي أكبر جزر الكناري أتى على منطقة تربو مساحتها على 2600 هكتار وأضر بست بلديات.

وتم إرسال طواقم طوارئ على الأرض وفي الجو لمكافحة الحريق الذي تسبب في تصاعد عمود من الدخان بارتفاع عدة كيلومترات.

وحذرت الحكومة السكان من التلوث المنبعث من الغازات والجزيئات الصغيرة إثر احتراق النباتات ومواد أخرى.

ووجهت السلطات بإخلاء عدة مناطق من السكان. وتقيم هيئة الصليب الأحمر ملاجئ طوارئ في صالات الألعاب الرياضية.