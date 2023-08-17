الحوثيون يؤكدون: زيارة الوفد العماني إلى صنعاء تأتي لإحياء عملية التفاوض

أكد محمد عبدالسلام، رئيس الوفد المفاوض لجماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الخميس، أن زيارة الوفد العماني إلى العاصمة صنعاء "تأتي في سياق جهود الوساطة العمانية لإحياء العملية التفاوضية وتقييم المرحلة".

وقال عبدالسلام، وفقا لقناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، "سنجري خلال الزيارة مشاورات مع القيادة (قيادة الحوثيين) لإحياء العملية التفاوضية ضمن رؤية واضحة تعالج الملفات الإنسانية الأكثر إلحاحا وتمس كل مواطن يمني".

وأشار إلى أنهم يعملون على إحياء العملية التفاوضية "بدءا من الملف الإنساني وتداعياته الكارثية سواء في فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات".

وأردف بالقول: "إذا لم تبدأ العملية التفاوضية بتنفيذ البنود الإنسانية فلا يمكن البناء على نوايا إيجابية للطرف الآخر".

وأوضح أنه "لابد أن يتم البدء في تحسين وضع المطار والموانئ وإزالة الكثير من القيود، لأن الحصار ما يزال قائما على كل الأصعدة".

واتهم عبدالسلام "أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات بعرقلة الملف الإنساني". وقال "نأمل أن ينتهي هذا التجمع السيء".

وفي وقت سابق وصل وفد عُماني إلى صنعاء، لعقد مباحثات مع قيادة الحوثيين، من أجل الدفع بعملية السلام في اليمن، البلد الذي يشهد صراعا مسلحا بين الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة، والقوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة ثانية، منذ نحو تسع سنوات.

ويأتي وصول الوفد تزامنا مع مباحثات يعقدها المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج، الذي بدأ يوم الإثنين زيارة الى دول الخليج، من أجل الدفع بعملية السلام في اليمن.