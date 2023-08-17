ارتفاع حاد في الفائض التجاري لمنطقة ليورو خلال يونيو الماضي

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة اليوم الخميس ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو بشدة خلال يونيو الماضي مع تراجع الواردات بوتيرة أسرع من تراجع الصادرات.



بلغ الفائض التجاري لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال يونيو الماضي 5ر12 مليار دولار بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل فائض قيمته 2ر0 مليار يورو خلال مايو الماضي.



وسجلت صادرات منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 5ر0% خلال يونيو في حين تراجعت الواردات بنسبة 6ر5% شهريا.



وعلى أساس سنوي زادت صادرات منطقة اليورو من السلع بنسبة 3ر0% في حين تراجعت الواردات بنسبة 7ر17%. وارتفع الفائض التجاري إلى 23 مليار يورو مقابل عجز قدره 1ر27 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي.



وزادت صادرات منطقة اليورو خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2ر3% سنويا في حين تراجعت الواردات بنسبة 3ر7% سنويا. وسجلت المنطقة فائضا تجاريا قدره 3ر5 مليار يورو خلال الشهور الستة، مقابل عجز قدره 8ر151 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.