محمد محي عن مشاركته في حفل كاسيت 90: فخور إني من الجيل ده

اعرب الفنان محمد محي عن سعادته البالغة بالمشاركة في حفل «كاسيت 90»، الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بالامس، وضم جيل التسعينات من المطربين.

ونشر محي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مجموعة من الصور خلال الحفل، وعلق قائلا: «كل الحُب والود والاحترام لكل القائمين علي هذا الحفل الراقي، فخور إني من الجيل ده، حقيقي فرحت جداً بمشاركتي مع كل الزملاء الي بيشرفوا مصر دايما فكل انحاء العالم، شكراً للمملكة.. شكراً هيئة الترفيه اسعدتمونا».

وحققت حفلة "كاسيت 90"، على مسرح بنش مارك بمدينة جدة، ردود فعل كبيرة وتصدر الحفل تريند تويتر في الدول العربية، إذ ضم الحفل نجوم جيل التسعينيات، وعلى رأسهم الكابو حميد الشاعري، والفنان محمد محي، والفنان محمد الحلو، والفنانة سيمون، والفنان مصطفى قمر، والفنان حسام حسني، والفنان خالد عجاج، والفنان إيهاب توفيق.