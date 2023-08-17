مقتل 36 شخصا إثر هجوم لمسلحين وتحطم طائرة في نيجيريا

لقي إجمالي 36 جنديا نيجيريا حتفهم إثر هجوم لمجموعة مسلحة شمال غربي البلاد وتحطم طائرة إخلاء.

وقال متحدث عسكري اليوم الخميس إنه تم نصب كمين للوحدة العسكرية الاثنين الماضي، ولقي 25 جنديا حتفهم. ثم تحطمت مروحية عسكرية في ظروف مجهولة، مما أسفر عن مقتل سبعة جنود أصيبوا في الهجوم، فضلا عن طيارين اثنين وشخصين آخرين على متن المروحية.

وذكرت تقارير إعلامية أن مسلحي المجموعة أسقطوا المروحية، إلا أن المتحدث العسكري نفاها باعتبارها "دعاية إرهابية".

وتتكرر الهجمات التي يشنها مسلحون ينهبون القرى فيما يقتلون السكان ويخطفونهم وسط البلاد وشمالها.

وكثيرا ما يشهد شمال شرقي البلاد هجمات واعتداءات لجماعات إسلامية متطرفة مثل بوكو حرام.