مديرية الشباب بالجيزة تنفذ فعاليات جلسة محاكاة برلمانية ضمن مبادرة صيفك عندنا

يارا صابر
نشر في: الأحد 17 أغسطس 2025 - 5:33 م | آخر تحديث: الأحد 17 أغسطس 2025 - 5:33 م

أعلن محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، تنفيذ فعاليات جلسة محاكاة برلمانية لبرلمان الطلائع والشباب، والتي أقيمت بمركز شباب المنيرة وبالمشاركة مع طلائع مركز شباب إمبابة التابعين لإدارة شباب شمال الجيزة.

جاء ذلك، ضمن مبادرة "صوت الجيزة" التي تُنفذ خلال فصل الصيف، في إطار مبادرة "صيفك عندنا" بمراكز شباب المنيرة تحت شعار "ابن ابنك".

وأشار الصبروط، إلى أهمية برامج المحاكاة البرلمانية كإحدى الآليات التي تعتمدها الوزارة لصقل مهارات النشء في الحوار، والنقاش واتخاذ القرار، مشيدًا بجهود إدارة البرلمان والتعليم المدني والقائمين على الفعاليات.

وتضمنت الجلسة، عرضا لمحضر الجلسة، إلى جانب مناقشات واستجوابات حول أبرز المشكلات التي تواجه أبناء وأهالي منطقة الجيزة، وسط تفاعل كبير من الطلائع والشباب المشاركين.

