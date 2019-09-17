التصريح بدفن طالب حاول الهرب من الشرطة فسقط بمنور منزله بالعمرانية

قررت نيابة العمرانية والطالبية تشريح جثة طالب والتصريح بدفنها على خلفية سقوطه من أعلى منزله بمنور أثناء محاولته الهرب من القوات الأمنية المكلفة بتنفيذ حكم قضائي بحبسه بالعمرانية.

وتبين من التحقيقات الأولية أنه أثناء خروج حملة أمنية لضبط شقيقين هاربين من أحكام قضائية، وفور وصول القوات لضبط المتهمين داخل شقتهما، حاول أحد المتهمين ويدعى أحمد يبلغ من العمر 21 عاما، طالب خدمة اجتماعية، هارب من قضيتي ضرب آخرهما ضرب والده، الهروب من منور العقار فاختل توازنه وسقط من المنور من الدور الخامس ولقى مصرعه في الحال.