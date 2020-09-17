أكد شوقي السعيد مدافع الزمالك والإسماعيلي الأسبق، أن النادي الأهلي لن ينجح في الفوز ببطولة دوري إفريقيا هذا الموسم، متحديًا بذبح "خروف" حال اقتناصه كأس البطولة.

ويشارك الأهلي في الدور نصف النهائي بالبطولة القارية رفقة الزمالك، والمغربيان الوداد والرجاء.

وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ام بي سي مصر": "مستحيل أن يفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، لأنه سيخسر من الوداد المغربي في قبل النهائي".

وأضاف: "أمنيتي أن يفشل الأهلي في الفوز بدوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "أراهن أن الأهلي لن يفوز على الوداد المغربي، وحال فوزه سأحضر (خروف) وأذبحه على الهواء".

وعن مقارنته بمدافع منتخب مصر والأهلي السابق، وائل جمعة، واصل السعيد: "أنا أرى نفسي أفضل من أي مدافع، وليس هناك من يقلل من نفسه، أرى أنني لو كنت حصلت على الفرصة لظهرت كأفضل من الكل، هذه بديهيات".

واختتم: "لا يوجد مدافع في مصر أرهقني في الملعب، جميع لاعبي الدوري المصري يشبهون بعضهم، لو أتينا بلاعب ضمن فريق ينافس على الهبوط ووضعناه في الأهلي سيظهر بشكل مناسب، لأنه وسط مجموعة جيدة، ولكن كنت أعمل حساب لـ عماد متعب لأنه مهاجم جيد، وكنت ألعب عليه بشكل قوي جدًا".