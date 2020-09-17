شتاينماير يدعو لتكثيف شراكات المدن الألمانية-الإيطالية

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى تكثيف شراكات المدن الألمانية-الإيطالية من جديد.

وقال شتاينماير اليوم الخميس لدى زيارته بمدينة ميلانو الإيطالية، إن أزمة كورونا أظهرت إلى أي مدى تعد هذه الشراكات ذات قيمة.

وأجرى الرئيس الألماني ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مشاورات في ميلانو مع عمد المدن التي تجمع بينها شراكات.

وأكد شتاينماير أن هذه الشراكات تعد مهمة؛ لأنه كان ممكنا أن تنشأ حالات سوء فهم بين كلا البلدين مجددا في ظل أي أزمة، وأوضح أن ألمانيا وإيطاليا تعدان أيضا مرتبطتين مع بعضهما البعض من خلال أكثر من 400 شراكة على المستوى المحليات.

وأعلن الرئيسان الألماني والإيطالي عن جائزة للتعاون المحلي بين البلديات الألمانية والإيطالية، قيمتها 200 ألف يورو.

وبحسب البيانات، سيتم منح الجائزة في عام 2021 في فئات الابتكار والثقافة والشباب والتماسك الاجتماعي.

ومن جانبه قال عمددة مدينة مونستر الألمانية ماركوس ليفه إن موضوع تغير المناخ يعد موضوعا مهما للنقاش في المستقبل أيضا ، لافتا إلى أنه من الممكن أيضا القيام بكثير من الأمور في هذا الشأن على المستوى المحلي.