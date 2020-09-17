يشارك 4 أفلام عربية في الدورة 64 لمهرجان (لندن السينمائي الدولي - BFI London Film Festival)، التي تقام خلال الفترة من 7 إلى 18 أكتوبر المقبل، منها الفيلم القصير المصري "حنة ورد" إخراج مراد مصطفى، الذي يشارك في مسابقة الأفلام القصيرة المؤهلة لجوائز البافتا.

"حنة ورد" من تأليف محمد منصور، وبطولة هاجر محمود ومارينا فيكتور وحليمة وورد وعماد غنيم، وتدور أحداثه حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش في مصر تعمل "حنانة"، ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف، تذهب إلى حفلة حنة في أحد المناطق الشعبية بجوار أهرامات الجيزة للقيام بعملها وإعداد العروس بصحبة ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات، والتي تتجول داخل الشقة، وتستكشف المكان بفضول الأطفال.

الفيلم الثاني هو الفلسطيني "200 متر" إخراج أمين نايفة، وبطولة علي سليمان، والذي شارك في الدورة الأخيرة لمهرجان فينسيا، وفاز بجائزة الجمهور في فئة "أيام فينيسيا".

الفيلم يمزج الدراما والكوميديا والتشويق في طرح قصة شاب من الضفة الغربية يتواصل عبر الهاتف مع زوجته وأطفاله الذي يقطنون على بعد مائتي متر عنه خلف الجدار الفاصل في إسرائيل، وعندما يتعرض ابنه لحادث سير، يستعين بمهربين وينطلق في رحلة مليئة بالمخاطر لكي يزور ابنه في المستشفى الإسرائيلي.

الفيلم الثالث هو المغربي "زانكا كونتاكت- ZANKA CONTACT"، إخراج إسماعيل العراقى، والذي شارك في الدورة الأخيرة لمهرجان فينسيا أيضا، وفازت بطلته خنساء بطمة بجائزة أفضل ممثلة بمسابقة "آفاق"، التي تلعب دور بائعة هوى تقع في حب موسيقار ويهربان من بلدهما خوفا من ملاحقة قوّاد وزمرته لهما.

الفيلم الرابع قصير من المغرب أيضا، يحمل اسم "Loose Fish" إخراج فرانسيسكو كانتون، باتو مارتينيز، وتدور أحداثه حول طفل نشأ في مدينة ساحلية في المغرب يحلم بالهروب إلى حياة مختلفة عن تلك التي يخبئها له.