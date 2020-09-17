وزيرا السياحة البحريني والإسرائيلي يبحثان هاتفيا تسهيل إجراءات السفر بين البلدين

بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني اليوم الخميس مع وزير السياحة الاسرائيلي أساف زمير تطوير الحركة السياحية بين البلدين وتسهيل اجراءات السفر الرسمية بينهما.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جرى في اتصال هاتفي صباح اليوم بين الوزيرين تم خلاله استعراض جملة من الموضوعات التي يشهدها القطاع السياحي، وسبل تطوير التعاون المشترك بين مملكة البحرين وإسرائيل في إطار اتفاقية السلام التي أعلن عنها مؤخرا.

ووفق الوكالة، أكد الوزيران أن مثل هذه اللقاءات الودية لها عظيم الأثر في إثراء القطاع السياحي في ظل استقرار المنطقة والتحولات الإيجابية التاريخية، الأمر الذي سيسهم في إنعاش القطاع السياحي بشكل كبير، متطلعين للمزيد من التعاون في البلدين وفتح المجال أمام الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني إلى التطورات ومستجدات القطاع السياحي في بلاده والجهود التي تبذلها الوزارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في سبيل تعزيز هذا القطاع ورفده بالمقومات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات السياحية وترسيخ الصورة العريقة لمملكة البحرين المرحبة والجاذبة للزوار من المنطقة والعالم.

وطبقا للوكالة، تطرق الوزير إلى أن المجال مفتوح لتطوير الحركة السياحية بين البلدين وتسهيل إجراءات السفر الرسمية بينهما.