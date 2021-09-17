سفير إسبانيا بمصر: جزء من القاهرة يذكرني بالمناطق الفنية في مدريد أو برشلونة

أعرب سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل كاساريس، عن سعادته لحضور حفل افتتاح "حي القاهرة الدولى للفنون"، الثلاثاء الماضى، وقال: "تشرفت بحضور افتتاح منطقة القاهرة للفنون الدولية من قبل Art D´Egypt، وأتيحت لنا الفرصة للإعجاب والتأمل فى القطع الفنية الحديثة فى 12 مكانًا حضريًا فى وسط القاهرة مع إمكانات هائلة كمنطقة فنية".

جاء ذلك خلال كلمة السفير الإسباني بالقاهرة، اليوم الخميس، فى حفل نظمته سفارة إسبانيا بمقر إقامته في الزمالك، وجمعية فنية مصرية.

وأضاف السفير: "فى الواقع، جزء من وسط القاهرة يذكرنى بالمناطق الفنية فى مدريد أو برشلونة، حيث حقق العمل الفنى الذى عرضه فنانون مصريون صاعدون، وكذلك فنانين مبدعين عالميين، نجاحًا كبيرًا"، وتابع: "شكرًا لـ(نادين عبدالغفار) وفريقها على قيادتها فى Art D´Egypt، وأثني على رؤيتها التى من شأنها أن تساعد مواطنى القاهرة على رؤية الفن الحديث فى سياق مختلف، وكذلك جهودها لإثراء التعاون بين الثقافات بين مصر وإسبانيا، ويسعدنى أن أرى أن بعض زملائى الموجودين هنا اليوم يتشاركون فى هذا الجهد".

وتابع السفير: "يسعدنا أيضًا المشاركة فى هذا المشروع مع الأداء الفنى الحى لفنان إسبانى مشهور، ألبرتو ريجيرا، بعد فكرة قدمتها لوسيا سولينجر، المنسقة الإسبانية الشابة والموهوبة، التى تم تعيينها مؤخرًا منسق فخرى للفن المصرى"، واستطرد: "عُرضت أعمال ألبيرتو فى أجزاء كثيرة من العالم، مثل فرنسا، الصين، وقريبًا فى البرتغال"، مضيفاً: "هو (ألبيرتو) لديه فهم عميق لفن الرسم واللون بنهج حديث، كما رأينا الثلاثاء الماضى فى (المصنع)، فى عرضه الحى للقماش الممتد الذى يرمز إلى العناصر الأيقونية، مثل النيل أو قوة ومخاطر تغير المناخ على أحجار الألفية فى مصر القديمة، الذى يقام فى العديد من الأماكن الشهيرة فى وسط القاهرة حتى 27 أكتوبر 2021".

وأكمل: "أتمنى أن تتاح الليلة الفرصة لمقابلة كل من ألبرتو، ولوسيا، ومشاركة بعض الأفكار، وإنشاء شبكات جديدة من شأنها أن تساهم فى مبادرة Art d´Egypt، بدعم إسبانى"، متابعا: "عمل ألبرتو، مستوحى من نهر النيل وتغير المناخ الذى يؤثر على الآثار المصرية، وربما لمسة على أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وزاد: "قد يبدو عمله ارتجالاً سهلاً، ولكن كما تعلمون جميعًا، يأتى العمل الجيد دائمًا بتخطيط مسبق مثالى، أتمنى الاستمتاع بهذا الأداء الحى والجودة الممتازة للفن الإسبانى".

من جانبه، أعرب السفير الأمريكى بالقاهرة، جوناثان كوهين، عن شكره لسفارة إسبانيا التى احتضنت هذه الليلة، وهو حدث ثقافى يجمع ما بين الدبلوماسية والفن والثقافة والفنون والحضارة على أرض مصر.